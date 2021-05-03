افتتاح مركز التكوين السمعي البصري بمجلس نواب الشعب

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تولّى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشّعب صباح اليوم الاثنين 03 ماي 2021 بمقر الأكاديمية البرلمانية افتتاح مركز التكوين السمعي البصري لمجلس نواب الشعب، وذلك بحضور ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، وجميلة دبش كسيكسي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، وجميلة جعبر المديرة العامة للأكاديمية البرلمانية، وفاتن السليتي مديرة التعاون الدولي، و قيس الدقاز منسق مشروع دعم البرلمان بمؤسسة هانس زايدل.واطّلع رئيس مجلس نواب الشعب على مكوّنات هذا المركز الذي يضم استديو ، وقاعة فنية وقاعة للتكوين. واستمع الى عرض عن أهدافه وبرامج عمله الرامية بالخصوص الى تكوين النواب وإطارات المجلس في مجال تقنيات الاتصال في إطار البرنامج السنوي للتكوين طويل المدى بالأكاديمية البرلمانية، فضلا عن التفكير في إمكانية توظيف هذا المركز في تدريب الصحفيين البرلمانيين.واعرب الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لهذا الإنجاز الذي ينضاف الى الأكاديمية البرلمانية ويسهم في تعزيز وظائفها ولاسيما المتعلقة بالتكوين. وأكّد أهمية الجانب الإعلامي والاتصالي في العمل البرلماني ودور هذا المركز في تنمية كفاءات النواب وتدريبهم في هذا المجال الذي يضطلع بدور أساسي في التعريف بنشاط المؤسسة البرلمانية وبمختلف وظائفها، وإبلاغ الراي العام صورة حيّة وصادقة عن العمل المتواصل الذي تقوم به. وبيّن أن هذا الحلم الذي تحقّق بفضل عزيمة جميع الأطراف المعنية بإمكانه أن يتطور ليتجاوز جانب التدريب والوصول الى إرساء قناة برلمانية وإذاعة برلمانية بفضل الطموح الذي يحدو الطاقات الشابة العاملة في هذا المجال.وابرز رئيس مجلس نواب الشعب الحاجة الأكيدة التي تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الى اتقان المبادئ والمناهج الأولية للإعلام والاتصال، مؤكّدا أن إعطاء إشارة انطلاق هذا المركز المخصّص للتكوين السمعي البصري هو ترجمة لمواكبة المؤسسة البرلمانية للمتغيرات التي يشهدها الفضاء الاتصالي اليوم، وهو كذلك وجه من أوجه مشاركة الاسرة الإعلامية في تونس وفي الخارج احتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان "المعلومات كمنفعة عامة"، وذلك تأكيدا لأهمية المعلومة الثابتة واليقينية، التي من شأنها ان تنير الراي العام .