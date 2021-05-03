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رئيس الجمهورية يستقبل ممثلي النقابات بوزارة الشؤون الخارجية

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 17:52 قراءة: 0 د, 44 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الاثنين 3 ماي 2021 بقصر قرطاج، كلّ من إبراهيم الرزقي، الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، وحبيبة الكريمي، الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، ومساعديهما.

واطلع رئيس الدولة،وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على المشاغل المهنية لإطارات وموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم سواء في الإدارة المركزية أو في البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التونسية بالخارج، واستمع إلى مقترحات لتحسين مناخ العمل وتطوير آلياته.


وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد العمل النقابي صلب عائلة دبلوماسية واحدة خدمة لمصلحة الوزارة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية التونسية ستكون قوية متى كانت تونس قوية من الداخل.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن معايير الكفاءة والمهنية والشفافية والموضوعية هي الفيصل في التعيينات بالخارج وفي التسميات والترقيات في الإدارة المركزية، مشيرا، أيضا، إلى ضرورة السهر على حياد المرفق والنأي به عن كل التجاذبات ومحاولات التدخل والتأثير.



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