ائتلاف الكرامة يقدّم مبادرة تشريعية لسحب صلاحية دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية واقرار عتبة انتخابية ب 5 بالمائة

اعلن الاثنين 3 ماي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح قانون الانتخابات.ويبين نص المبادرة ان التنقيح يتعلق بالفصل 101 من قانون الانتخابات بهدف جعل دعوة الناخيين للانتخاب من صلاحيات هيئة الانتخابات عوض رئيس الجمهورية.كما تتعلق المبادرة بتنقيح الفصل 107 من قانون الانتخابات واقرار عتبة ب3 بالمائة على المستوى الوطني و5 بالمائة على المستوى الجهوي.