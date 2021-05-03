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ائتلاف الكرامة يقدّم مبادرة تشريعية لسحب صلاحية دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية واقرار عتبة انتخابية ب 5 بالمائة

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 20 ث
اعلن الاثنين 3 ماي، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح قانون الانتخابات.
ويبين نص المبادرة ان التنقيح يتعلق بالفصل 101 من قانون الانتخابات بهدف جعل دعوة الناخيين للانتخاب من صلاحيات هيئة الانتخابات عوض رئيس الجمهورية.
كما تتعلق المبادرة بتنقيح الفصل 107 من قانون الانتخابات واقرار عتبة ب3 بالمائة على المستوى الوطني و5 بالمائة على المستوى الجهوي.




Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 225174

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 03 Mai 2021 à 14h 11m |           
مبادرة طيبة جدا
لكن هل سيصوت عليها البرلمان ؟
وان صوت عليها البرلمان فهل سيمضي عليها سعيد؟ اشك في ذلك كثيرا
ان قبلت المبادرة ففيها خير وصلاح
وان لم تمر او لم تمضى فستكون دليلا اخر على من يسعى للاصلاح ومن يسعى للعرقلة والتعططيل ودوام الفوضى

RESA67  (France)  |Lundi 03 Mai 2021 à 14h 05m |           
Le pays croule sous les dettes et le Covid et ces hommes politiques pensent aux prochaines élections et à comment s’assurer une base électorale. Où en êtes vous avec vos engagements sur le pétrole et le sel? Vous êtes réduits à faire une invasion de l’aéroport et à servir de pare choc à Ennahdha et votre leader à défendre les terroristes tout en dilapidant l’argent du peuple. Pauvre Tunisie

Neuneu  (France)  |Lundi 03 Mai 2021 à 13h 47m |           
Bravo à vous , c'est vraiment une très bonne initiative qui va dans le bon sens pour revivifier la démocratie dans notre pays .

Bensa94  (France)  |Lundi 03 Mai 2021 à 13h 27m |           
IL est ou le pétrole....j'attends toujours votre promesse..

Bensa94  (France)  |Lundi 03 Mai 2021 à 13h 26m |           
IL est le pétrole....j'attends toujours votre promesse..

Afarit  (Tunisia)  |Lundi 03 Mai 2021 à 13h 09m |           
المبادرة إيجابية بكل أبعادها
1 - تبعد اللعملية الإنتخابية عن كل المزايدات السياسية
2 - تعيد للبرلمان هيبته وتخلصه من الزوائد الدودية
3 - تنهي مهازل فوز النواب ببضعة مئات من الأصوات
4 - تمكن من القضاء على التشرذم والفسيفساء التمثيلية التي
شلت البرلمان. وتمكن من المحاسبة الحقيقية للأحزاب المستلمة
للسلطة التنفيذية

Radhbe  (France)  |Lundi 03 Mai 2021 à 12h 54m |           
شكرا



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