تعلقت به 3 قضايا هذا ما قرره القطب القضائي المالي في حق المدير العام السابق لديوان الطيران المدني

باب نات -

نظرت صباح اليوم الاثنين 3 ماي 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في 3 ملفات تعلقت بالتلاعب بالأموال العمومية واستغلال الصفة المتهم فيها عبد الرحمان التليلي الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ،وبن علي الذي وافته المنية.ولم يحضر عبد الرحمان التليلي ولا محاميه.وقد حضر الجلسة ايضا المكلف العام بنزاعات الدولة.وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة جوان المقبل للمحاكمة.