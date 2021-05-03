   Warda - عايزة معجزة  

تعلقت به 3 قضايا هذا ما قرره القطب القضائي المالي في حق المدير العام السابق لديوان الطيران المدني

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 10:53 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - نظرت صباح اليوم الاثنين 3 ماي 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في 3 ملفات تعلقت بالتلاعب بالأموال العمومية واستغلال الصفة المتهم فيها عبد الرحمان التليلي الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ،وبن علي الذي وافته المنية.

ولم يحضر عبد الرحمان التليلي ولا محاميه.


وقد حضر الجلسة ايضا المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة جوان المقبل للمحاكمة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225160



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 03 ماي 2021 | 21 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18°
 20° % 77 :الرطــوبة
تونــس 16°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1628°-1624°-1721°-1825°-17
  • Avoirs en devises
    20953,4

  • (3 mai)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,32067 DT        1$ =2,74954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mai)   535,6 MDT