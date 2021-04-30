لعبة مهبةرمضان مع Ooredoo: 50000 دينار نقدا للربح

بلاغ صحفي -

اختارت Ooredooهذه السنة الاحتفال بشهر رمضان بطريقة مختلفة بمنح مشتركيها إمكانية الفوز بجوائز نقدية يومية.خصّصت الشركة جوائز جملية بقيمة 50000 دينار سيتم الإعلان عن الفائزين بها يومي 14 و 26 من الشهر الفضيل. كما سيتم سحب فائز بـ2000دينار يوميا و عدة جوائز نقدية أخرى على امتداد المسابقة.يمكن للراغبين في خوض التجربة قصد الفوز بإحدى الجوائز، القيام بعملية بسيطة تتمثل في شحن هواتفهم بمبلغ 3 دنانير فما فوق خلال فترة اللعبة.كلّما شحنت هاتفك أكثر، زادت حظوظك في الفوز.وعند القيام بعملية الشحن باستخدام تطبيقة My Ooredoo،تزيد حظوظ فوز المشترك 1000 مرّة.إضافة لعمليات الشحن، يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة تعمير القصاصة المخصصة لذلك والمتوفرة مجانا في كلّ متاجرOoredoo.سيتمّ الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتينا على الفيسبوك والانستغرام.كونوا معنا.