ملك اسبانيا يؤكد للجرندي متابعته عن كثب للأوضاع في تونس وحرصه المتواصل على مزيد دعم مسارها الديموقراطي

استقبل ملك اسبانيا، فيليب السادس، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة الزيارة التي أداها إلى مدريد يوم 29 أفريل 2021، في إطار المشاورات السياسية بين وزيري خارجية البلدين.وأعرب الملك عن بالغ الاهتمام الذي يوليه لتونس مذكرا بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين والارث الحضاري المشترك بينهما، محملا وزير الشؤون الخارجية مشاعر الصداقة والتقدير التي يكنها لرئيس الجمهورية.كما أكد الملك فيليب السادس متابعته عن كثب للأوضاع في تونس وحرصه المتواصل على مزيد دعم مسارها الديموقراطي، لا سيما في ضل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.ومن ناحيته، نقل الوزير للملك تحيات رئيس الجمهورية وما يحدوه من عزم على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، مذكرا بالدعوة الموجهة له لأداء زيارة دولة الى بلادنا.كما عبر الوزير عن تقديره لدعم اسبانيا المتواصل لتونس على كافة الأصعدة وتطلعه لمزيد تعميق وتنويع علاقات التعاون والشراكة في مجالات واعدة على غرار الطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والبحث العلمي لاسيما فيما يتعلق بتطوير التلاقيح ضد كوفيد 19.ومثل هذا وفق بلاغ للخارجية اللقاء مناسبة للتطرق لعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى عضوية تونس في مجلس الأمن.