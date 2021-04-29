هذا ما قررته المحكمة في حق سامي الفهري .. ومحاميه امام القضاء منوبي شهرته كانت لعنة عليه

باب نات -

قررت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رفع الجلسة للنظر في مطلب الافراج عن الاعلامي سامي الفهري وتحديد موعد للقضية.وحضر محاموه وهم كل من عبد العزيز الصيد ،حاتم بالاحمر ،الحبيب الوسلاتي ،محمود داود يعقوب وطلبوا من المحكمة الافراج عنه خاصة وانه هو من سلم نفسه للقضاء وانه يمتثل لكل قرارتته .كما لم تحضر محامية قائمة بالحق الشخصي في حق التلفزة الوطنية وحضرت محامية في الاستاذة فاتن تعاريت محامبة القائمة بالحق الشخصي في حق شركة قولدن العالمية وطلبت التأخير .وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقرير يتضمن طلباته المدنية .باعطاء الكلمة لسامي الفهري اكد انه قرر تسليم نفسه قبل موعد محاكمته استئنافيا دحضا للاشاعات التى ترددت حول هروبه وفراره من تونس الى الخارج... مبينا انه سعى لابرام الصلح مع التلفزة الوطنية بكافة الطرق لكن المفوضات تعطللت .