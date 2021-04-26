29 افريل سامي الفهري امام القضاء

باب نات -

حددت هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة موعد 29 افريل للنظر في ملف قضية كاكتوس برود التى رفعتها عليها التلفزة الوطنية بسبب تجاوزات مالية واستغلال تجهيزاتها من طرف شركة كاكتوس برود التى كان يمتلكلها صهر بن علي بلحسن الطرابلسي ويديرها سامي الفهري.وللاشارة فان القضاء الابتدائي كان قد حكم ب8 سنوات سجنا في حق سامي الفهري وب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق بلحسن الطرابلسي وتخطئتهما بالتضامن فيما بينهما بمبلغ مالي قدره 82 مليون دينار .في حين قضت بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق المديرين العامين السابقين للتلفزة الوطنية فاستأنف محامي الفهري الحكم شأنه شأن القائمين بالحق الشخصي في حق التلفزة الوطنية وشركة قولدن العالمية في حين لم تستأنف النيابة العمومية الحكم.