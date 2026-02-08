منظمة الامم المتحدة للمرأة بتونس تدعو الى تعزيز حق النفاذ للصحة الانجابية بصفة عادلة في تونس

أفادت منظمة الامم المتحدة للمرأة بتونس، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي، بأن نسبة النساء الحوامل اللواتي لا يخضعن للمتابعة الصحية خلال فترة الحمل تضاعفت منذ سنة 2018 لتصل الى 9.3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4.5 بالمائة.وأضافت منظمة الامم المتحدة للمرأة بتونس أن نسبة النساء الحوامل اللواتي خضعن الى 4 استشارات طبية على الاقل خلال فترة الحمل تراجع مقارنة بسنة 2018 ليصل الى 78.6 بالمائة بعد ان كان في حدود 84.1 بالمائة خلال سنة 2018.وبيّنت المنظمة الاممية أن المتابعة الطبية أثناء الحمل هي حق اساسي يؤمن سلامة الام ورضيعها.واشارت الى ان الاحصائيات البيانية حسب دراسات وطنية في تونس اثبتت تزايد النساء الحوامل اللواتي لايتمتعن بالمتابعة الصحية والطبية اثناء الحمل وهو ما يثبت عدم تكافؤ الفرص في الحصول على حق الصحة الانجابية.ودعت المنظمة الاممية الى أهمية المتابعة الدورية تفاديا لحصول المخاطر ومرافقة الامهات من أجل ولادة سليمة وتعزيز الحق في الصحة الانجابية بطريقة عادلة بين جميع الجهات والمناطق.