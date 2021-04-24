وزارة الصحة تتسلم هبة من جمعيات التونسيين بالخارج لمجابهة جائحة كوفيد-19

إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة صباح اليوم السبت 24 أفريل 2021 موكب تسلم هبة تتمثل في 2000 جهاز مساعدة على التنفس لفائدة المستشفيات العمومية تقدمت بها تنسيقية عدد من جمعيات التونسيين المقيمين بالخارج في إطار معاضدة جهود الدولة في دعم جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.
وقد توجه وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بالمناسبة بعبارات التقدير للمد التضامني الذي ميز الجالية التونسية بالخارج منذ اندلاع الأزمة الصحية العالمية وذلك من خلال تنوع مبادراتها لإسناد البنية التحتية الإستشفائيّة التونسية، كما عبر الوزير عن امتنانه للمساهمات السخية من قبل التونسيين في الداخل والخارج للتبرع لفائدة صندوق 18-18 في نطاق مجابهة مختلف تداعيات الجائحة الصحية.
وقد حضر هذا الموكب إلى جانب ممثلين عن جمعيات التونسيين بالخارج، عدد من سامي إطارات وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.
وقد توجه وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بالمناسبة بعبارات التقدير للمد التضامني الذي ميز الجالية التونسية بالخارج منذ اندلاع الأزمة الصحية العالمية وذلك من خلال تنوع مبادراتها لإسناد البنية التحتية الإستشفائيّة التونسية، كما عبر الوزير عن امتنانه للمساهمات السخية من قبل التونسيين في الداخل والخارج للتبرع لفائدة صندوق 18-18 في نطاق مجابهة مختلف تداعيات الجائحة الصحية.
وقد حضر هذا الموكب إلى جانب ممثلين عن جمعيات التونسيين بالخارج، عدد من سامي إطارات وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.
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