وزارة الصحة تتسلم هبة من جمعيات التونسيين بالخارج لمجابهة جائحة كوفيد-19

إنتظم بمقرّ وزارة الصحّة صباح اليوم السبت 24 أفريل 2021 موكب تسلم هبة تتمثل في 2000 جهاز مساعدة على التنفس لفائدة المستشفيات العمومية تقدمت بها تنسيقية عدد من جمعيات التونسيين المقيمين بالخارج في إطار معاضدة جهود الدولة في دعم جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.وقد توجه وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بالمناسبة بعبارات التقدير للمد التضامني الذي ميز الجالية التونسية بالخارج منذ اندلاع الأزمة الصحية العالمية وذلك من خلال تنوع مبادراتها لإسناد البنية التحتية الإستشفائيّة التونسية، كما عبر الوزير عن امتنانه للمساهمات السخية من قبل التونسيين في الداخل والخارج للتبرع لفائدة صندوق 18-18 في نطاق مجابهة مختلف تداعيات الجائحة الصحية.وقد حضر هذا الموكب إلى جانب ممثلين عن جمعيات التونسيين بالخارج، عدد من سامي إطارات وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.