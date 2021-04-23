سفير ألمانيا بتونس: ألمانيا ستواصل دعمها للإصلاحات الاقتصادية ومساندتها لمجهودات الحكومة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي"

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل.ونوّه رئيس الحكومة بمتانة علاقات التعاون التاريخية بين تونس وألمانيا والطابع المتميز لهذه العلاقة بين الشعبين.وأكد رئيس الحكومة أن تونس تعمل على مزيد تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عموما بالتزامن مع تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.من جهته تطرق السفير الألماني إلى الاتفاق المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي وتونس، مبينا أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين.وشدد أن بلاده ستواصل دعمها للإصلاحات الاقتصادية ومساندتها لمجهودات الحكومة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تمويل برامج التعاون الثنائية.وثمّن السفير الألماني دور الكفاءات التونسية في ألمانيا وفي الخارج ملاحظا أن وباء كورونا ورغم تأثيراته السلبية إلا أنه فتح الباب لاستغلال القدرات التونسية في مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال مما يجعل من تونس جسرا بين افريقيا والبلدان الاوروبية، كما تطرق اللقاء إلى سبل تنشيط دور الغرف الاقتصادية وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين من الجانبين.