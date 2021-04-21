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المشيشي يتناول وجبة الإفطار بثكنة بوشوشة و يكرّم ثلة من الاطارات و الاعوان

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 22:01 قراءة: 0 د, 23 ث
قام رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي مساء الأربعاء 21 أفريل 2021 بزيارة لثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العڨربي ببوشوشة وتناول وجبة الإفطار بحضور المدير العام لوحدات التدخل وكاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وعدد من الاطارات والأعوان ..




كما قام رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بتكريم ثلة من الاطارات و الاعوان وأثنى على المجهودات الجبارة التي تقوم بها وحداتنا الأمنية في مقاومة الارهاب والجريمة وفرض النظام العام...

Commentaires


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Afarit  ()  |Mercredi 21 Avril 2021 à 22h 42m |           
صفعة للمعتوه



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