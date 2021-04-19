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في حقه 10 قضايا اجرامية مروع المواطنين بمقرين في قبضة الامن

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 10:24 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن يوم أمس الاحد 18 أفريل 2021 اعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين من إلقاء القبض على منحرف خطير يبلغ من العمر 22 سنة قاطن بجهة رادس روع المواطنين بالسلب والنطر صادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من اجل تورّطه في قضايا "السّرقة بالنطر وهضم جانب موظف".

وقد اعترف المتهم انه تخصص نطر هواتف المواطنين وحقائبهم اليدوية .


بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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