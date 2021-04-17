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تعليق الدروس ومنع جولان العربات والدراجات ووسائل النقل بداية من السابعة مساء والابقاء على توقيت حظر التجول العاشرة مساء

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 16:20 قراءة: 0 د, 41 ث
عقدت السبت 17 أفريل، الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن اجراءات جديدة في ظل تصاعد وتيرة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت حسناء بن سليمان عن الاجراءات التالية التي سيتم اعتمادها بداية من 18 أفريل والي غاية 30 أفريل.


منع جولان الدراجات النارية والعربات الخاصة ووسائل النقل الحضري بداية من الساعة 7 مساء الى الساعة 5 صباحا مع استثناء الحالات المتاكدة والمبررة ذلك مع المحافظة على توقيت حظر الجولان

الغلق الفوري لجميع المحلات التي لا تلتزم بتوقيت حظر الجولان.

تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية،من مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي والابقاء على روزنامة الامتحانات المبرمجة والتربصات وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 الى 30 أفريل

تطبيق فارق توقيت بساعة واحدة بين فريقي العمل في الوظيفة العمومية والقطاع العام عند الدخول ومغادرة مقرات العمل.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224308

Sarramba  ()  |Samedi 17 Avril 2021 à 16h 42m |           
يعني، بين السّابعة مساءً والعاشرة ليلاً بامكانك الجولان على شرط، أن يكون على القدمين؟؟؟
يعني أن المشيُ على القدمين أصبح يسمّى "الجولان"؟؟؟
وإذا نزلنا من على العربات ووسائل النقل والدراجات، سيتضاعف عدد المشات على الأقدام، بعدد المتخلّين عن الع... والد...و...، النتيجة هي، تضاعف وتزايد الاحتكاك بين الأشخاص والمارة... وبهاذا تفاقم الاختلاط وفرص العدوى؟؟؟
بالله أعطيونا اسم العبقري الّي "باض" هته المهزلة والحماقة والتفلسيف؟؟؟
قدّاش خدّم مخّو مسكين
الله يثبّت علينا لَعْقَل



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