تعليق الدروس ومنع جولان العربات والدراجات ووسائل النقل بداية من السابعة مساء والابقاء على توقيت حظر التجول العاشرة مساء

بداية من 18 أفريل والي غاية 30 أفريل

عقدت السبت 17 أفريل، الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن اجراءات جديدة في ظل تصاعد وتيرة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا.وأعلنت حسناء بن سليمان عن الاجراءات التالية التي سيتم اعتمادهامنع جولان الدراجات النارية والعربات الخاصة ووسائل النقل الحضري بداية من الساعة 7 مساء الى الساعة 5 صباحا مع استثناء الحالات المتاكدة والمبررة ذلك مع المحافظة على توقيت حظر الجولانالغلق الفوري لجميع المحلات التي لا تلتزم بتوقيت حظر الجولان.تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية،من مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي والابقاء على روزنامة الامتحانات المبرمجة والتربصات وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 الى 30 أفريلتطبيق فارق توقيت بساعة واحدة بين فريقي العمل في الوظيفة العمومية والقطاع العام عند الدخول ومغادرة مقرات العمل.