وزارة الصحة: المعدّل العام للملقّحين يبلغ 16,5 % من اجمالي المسجلين بمنظومة "ايفاكس"

تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في مختلف جهات الجمهوريّة في 32 مركزا للتلقيح ضدّ فيروس كورونا من بينها 07 مراكز تم إحداثها بهدف الترفيع في نسق التلقيح.كما سخّرت وزارة الصحة فرقا طبيّة متنقّلة قصد تطعيم المسنّين والاشخاص محدودي الحركة المشمولين بالأولوية الأولى من الإستراتيجية الوطنية للتلقيح في اماكن سكناهم.هذا وتمّ التنسيق مع الولاة ومختلف مكوّنات المجتمع المدني على غرار الكشّافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بحملات تحسيسيّة لحثّ المواطنات والمواطنين على التسجيل في منظومة اللقاح الموضوعة للغرض تحت عنوان evax.tnوتجدر الاشارة الى ان المعدّل العام للملقّحين بلغ 16,5 % من المسجلين، فيما بلغت نسبة الملقّحين في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق 61,4 % بتاريخ 7 أفريل.