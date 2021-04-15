في باردو تفكيك وفاق اجرامي اختص السطو على الشاحنات المحملة بالسلع

تمكن يوم أمس الأربعاء 14 أفريل 2021 اعوان دوريّة تابعة لمركز الأمن الوطني بخزندار بمنطقة الأمن الوطني بباردو من إلقاء القبض على شخص عمره 51 سنة قاطن الجهة من اجل تعمّده سرقة كمية هامة من البضائع المختلفة تقدّر قيمتها بـ 750 دينارا من داخل شاحنة راسية بالجهة باستعمال الخلع.وقد اعترف المتهم بما نسب اليه وبين انه ساعده في ذلك شخص ثاني وأنهما تخصصا ترصد أصحاب السيارات والشاحنات ثم يقومان بخلع الابواب وسرقة ما بداخلها من بضائع واغراض ،وانهما اقترفا عدة عمليات مماثلة.بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس ، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن شريكه المحال بحالة فرار وادراجه بالتفتيش.