تونس تحتضن المؤتمر الدائم للوسائل السمعية السمعية البصرية في حوض المتوسط في ماي 2026

تحتضن تونس من 7 إلى 9 ماي 2026 أشغال المؤتمر الدائم في دورته الـ33 للوسائل السمعية البصرية في البحر الأبيض المتوسط COPEAM، وذلك تحت شعار "وسائل الإعلام السمعية البصرية والمجتمعات: مكاسب بارزة وتحديات مستقبلية".وتتزامن هذه الدورة، التي تستضيفها التلفزة التونسية، مع الذكرى الستين لانبعاث التلفزة العمومية في تونس، وكذلك مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المنظمة.وتعد منظمة COPEAM منظمة غير ربحية تأسست سنة 1996، وتهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الثقافي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وتضم المنظمة أبرز الفاعلين في قطاع الإعلام السمعي البصري، بما في ذلك الإذاعات والتلفزات العمومية في 27 دولة متوسطية. ويقع مقرها التنفيذي في العاصمة الإيطالية روما داخل مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية RAI Radiotelevisione Italiana التي تتولى أيضا مهام الأمانة العامة للمنظمة.ومن المنتظر أن يجمع هذا اللقاء عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات الإعلام والثقافة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات إقليمية متوسطية، لبحث الدور الاستراتيجي لوسائل الإعلام السمعية البصرية في دعم تنمية المجتمعات المتوسطية، إلى جانب مناقشة آفاق الرؤية الرقمية المشتركة في المنطقة. وقد حدد يوم 31 مارس 2026 كآخر أجل لتسجيل المهنيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة.وسيناقش المؤتمر مدى قدرة وسائل الإعلام العمومية على تعزيز التماسك الاجتماعي، وإعادة ابتكار أساليبها التحريرية من أجل استعادة تفاعلها مع جيلي Z وAlpha، في ظل انتقال استخداماتهم الإعلامية نحو المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.كما ستتطرق أشغال المؤتمر إلى التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي، بدءا من إنتاج المضامين وصولا إلى طرق توزيعها والتفاعل مع الجمهور، مع التأكيد على أهمية المسؤولية التحريرية، وحماية المصنفات الإعلامية، وصون السيادة الثقافية، والحفاظ على القيم الديمقراطية.وسيوفر هذا اللقاء أيضا قراءة تاريخية لتطور الممارسات الصحفية، وتحليلا للتحولات العميقة التي فرضتها منصات توزيع المحتوى الرقمي، إلى جانب بروز أشكال سردية إعلامية جديدة وتغير عادات استهلاك الجمهور للمعلومة في البيئة الرقمية.