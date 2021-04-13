هيكل المكي: قيس سعيد نبّه التوانسة بأن المؤمنين ليسوا الاسلاميين وأن أمير المؤمنين ليس أردوغان وأن شيخ الاسلام ليس الغنوشي

قال الثلاثاء 13 أفريل، القيادي بحركة الشعب ان حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاسلاميين في جامع الزيتونة ليس خوضا في الشأن السياسي.واعتبر المكي أن حديث قيس سعيد عن الاسلاميين أمر جيد باعتباره "نبّه التوانسة بأن المؤمنين ليسوا الاسلاميين وأنه لو استرسل في كلامه لنبههم بان أمير المؤمنين موش اردوغان وان شيخ الاسلام موش الغنوشي".وشدد على أن تنبيه التونسيين من عدم الوقوع في الخلط بين الاسلام والاسلاميين أمر ايجابي معتبرا أنه حتى الاعلام من المفروض ان ينبه التونسيين دائما الي عدم الخلط بين اسلامنا وايماننا وبين الاسلام السياسي الذي كان اداة بيد الاستعمار والصهيونية ودمرت اوطاننا.