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هيكل المكي: قيس سعيد نبّه التوانسة بأن المؤمنين ليسوا الاسلاميين وأن أمير المؤمنين ليس أردوغان وأن شيخ الاسلام ليس الغنوشي

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 15:54 قراءة: 0 د, 31 ث
قال الثلاثاء 13 أفريل، القيادي بحركة الشعب ان حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الاسلاميين في جامع الزيتونة ليس خوضا في الشأن السياسي.

واعتبر المكي أن حديث قيس سعيد عن الاسلاميين أمر جيد باعتباره "نبّه التوانسة بأن المؤمنين ليسوا الاسلاميين وأنه لو استرسل في كلامه لنبههم بان أمير المؤمنين موش اردوغان وان شيخ الاسلام موش الغنوشي".


وشدد على أن تنبيه التونسيين من عدم الوقوع في الخلط بين الاسلام والاسلاميين أمر ايجابي معتبرا أنه حتى الاعلام من المفروض ان ينبه التونسيين دائما الي عدم الخلط بين اسلامنا وايماننا وبين الاسلام السياسي الذي كان اداة بيد الاستعمار والصهيونية ودمرت اوطاننا.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224113

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 17h 33m |           
منظر مجرم جايب خطاب إيران مؤمنين و مسلمين كيما عرفه قيس الأول جايب حديث ماكرون مسلمين و اسلاميين. ما داموا مثقف حقه يقولنا ما معنى إسلامي؟ و ما معنى مسلم؟ في مصر الاسلامي هو المعارض للسيسي و المسلم هو المؤمن بنبوة السيسي . أما في فرنسا فالمسلم هو من لا يؤمن بالإسلام و الاسلامي هة المؤمن المعارض لعنصرية ماكرون

Tounsimuslim2014  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 16h 04m |           
لنفرض أن كلامك صحيح، الإسلام السياسي أداة تابعة للاستعمار و للصهيونية، اذن لماذا تحاربه فرنسا و إسرائيل و السعودية و الامارات؟ ثم، لماذا لا نحترم ارادة الشعب في اختيار ما يريد.
لكن يبقى اللوم على النهضة التي لم تمرر قانون تحصين الثورة، و تجريم تمجيد الاستبداد



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