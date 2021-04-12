مسابقة فورتونا Ooredoo: سيارة ومبالغ مالية نقدية أسبوعية وشهرية للربح

بلاغ صحفي -

تواصل Ooredoo مفاجأة مشتركيها من خلال المسابقة الكبرى فورتونا طيلة 90 يوما من السعادة والهدايا. يختص حرفاء Ooredoo بأحقية المشاركة في المسابقة وإمكانية الفوز بسيارة أو بمبلغ مالي نقدا أسبوعيا وشهريا.بين الرياضة أو الثقافة العامة أو السينما، اختبروا معارفكم في هذه المجالات واربحوا إحدى الجوائز. تضمّ القائمة 10 جوائز نقدية بقيمة 3000 دينار تونسي صافي من الأداء لكلّ فائز (سحب أسبوعي) و3 جوائز نقدية بقيمة 10.000 دينار تونسي صافي من الأداء لكلّ فائز (سحب شهري) مع 3 سيارات نوع سوزوكي سويفت بقيمة 45.000 دينار تونسي صافي من الأداء (سحب شهري).تنظم المسابقة الكبرى فورتونا 2021 من 25 مارس 2021 إلى 22 جوان 2021. يتمّ التسجيل في المسابقة باستخدام الإرسالية القصيرة أو Chatbot أو التطبيقة أو الموقع الإلكتروني للمشغّل. لمحاولة الفوز بأحد الجوائز، تكفي الإجابة على الأسئلة المطروحة من خلال الارساليات القصيرة وانتظار إعلان قائمة الفائزين على صفحة Ooredoo على الفيسبوك.تنظّم اللعبة دون موجب شراء ويمكن للحرفاء المشاركة مجانا طيلة ثلاثة أشهر.