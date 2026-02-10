Babnet   Latest update 19:07 Tunis

أريانة : مصالح بلدية رواد تفتح باب الترشح لإنجاز مشروع ثقافي يتعلق بعيد الورد و مهرجان البحر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/raoued.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 18:11
      
أعلنت بلدية رواد عن فتح باب الترشح لإنجاز مشروع ثقافي هادف، في اطار اتفاقية شراكة تتعلق بعيد الورد و مهرجان البحر برواد.

وأوضحت مصالح البلدية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة تهم كافة الجمعيات الثقافية الفاعلة برواد و التي تستجيب للشروط الواردة في الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير و اجراءات و شروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.



ويتم ايداع مطالب الجمعيات بمكتب الضبط المركزي لبلدية رواد في أجل أقصاه موفى شهر فيفري بالنسبة لعيد الورد، و موفى شهر مارس بالنسبة لمهرجان البحر برواد.
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
