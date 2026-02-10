أريانة : مصالح بلدية رواد تفتح باب الترشح لإنجاز مشروع ثقافي يتعلق بعيد الورد و مهرجان البحر

أعلنت بلدية رواد عن فتح باب الترشح لإنجاز مشروع ثقافي هادف، في اطار اتفاقية شراكة تتعلق بعيد الورد و مهرجان البحر برواد.وأوضحت مصالح البلدية في بلاغ، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة تهم كافة الجمعيات الثقافية الفاعلة برواد و التي تستجيب للشروط الواردة في الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير و اجراءات و شروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.ويتم ايداع مطالب الجمعيات بمكتب الضبط المركزي لبلدية رواد في أجل أقصاه موفى شهر فيفري بالنسبة لعيد الورد، و موفى شهر مارس بالنسبة لمهرجان البحر برواد.