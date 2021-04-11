هيكل المكي مستبشرا بتطابق المواقف بين قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي : تنظيم الاخوان الي زوال!!

استبشر السبت 10 أفريل، النائب عن حركة الشعب هيكل المكي بزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر.وأشاد المكي بما وصفه "التطابق في الرؤية و في التصورات بين تونس و مصر" في اشارة الي الاتفاق بين سعيد والسيسي حول مكافحة الارهاب والتنظيمات المتطرفة.واعتبر ان هذا التطابق في التصورات سيؤدي الي زوال الاخوان حسب تعبيره وقال "رئيسنا القادم من المستقبل، تنظيم الإخوان إلى زوال".