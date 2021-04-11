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هيكل المكي مستبشرا بتطابق المواقف بين قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي : تنظيم الاخوان الي زوال!!

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 08:47 قراءة: 0 د, 20 ث
استبشر السبت 10 أفريل، النائب عن حركة الشعب هيكل المكي بزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي مصر.
وأشاد المكي بما وصفه "التطابق في الرؤية و في التصورات بين تونس و مصر" في اشارة الي الاتفاق بين سعيد والسيسي حول مكافحة الارهاب والتنظيمات المتطرفة.
واعتبر ان هذا التطابق في التصورات سيؤدي الي زوال الاخوان حسب تعبيره وقال "رئيسنا القادم من المستقبل، تنظيم الإخوان إلى زوال".




Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 223982

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 10h 51m |           
هذا الاخرق يستعمل خطاب فاشي يصم فيه التوانسة ويحقرهم ... النهضة انتخبها الشعب اما انتم دخلتم كل البلدان العربية على ظهور الدبابات وحكمتوهم بالقوة والعنف وجعلتوهم اكثر الشعوب تخلف ...

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 10h 44m |           
ما عندناش اخوان في تونس ... تونس دولة مدنية ديمقراطية يتساوى في المواطنون في الحقوق والواجبات ... الخوانجية الصحاح هوما القوميون المسخين اللي كيفك عيشو الشعوب العربية اعتى الدكتاتوريات ...حكمو العرب لعقود فجعلوهم ارذل الامم ... كيف نشوف تافه كيف هذا يفلم على الناس يحاول استبلاه التوانسة ما نجم كان نفضحو كيف مكان يبوس في ساقين صافي سعيد باش يولي نايب ...

RESA67  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 10h 37m |           
Babnet, vous avez raison de ne pas publier mes commentaires. Cela ne sert à rien de répondre aux ignares, ni d’essayer de les convaincre d’ailleurs. Mille mercis. Vive la Tunisie et ceux qui lui appartiennent vraiment, pas ceux qui pensent appartenir à un ordre mondial.

RESA67  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 10h 33m |           

Ryan81  (Finland)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 09h 37m |           
الذين هم إلى زوال هم عملاء فرنسا من دساترة ما بعد 56 , ومخبريهم من شبيحة القومية المزيفة ، وخلايهم وغرفهم النائمة ، نحن على شفى حرب أهلية فاستعدوا ، رأيتم مصر ونتائج شعارات السلمية ، لا سلمية لا والو ، الي يحاربك حاربو بقوة أكبر

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 09h 18m |           
في الحلقة الأخيرة لصالح الازرق على قناة الحوار، اتصل احد مواطن تونسي مقيم بفرنسا وتحدث عن معلومة أكيدة تحصل عليها ولم يذكر المصدر لخطورة الحادثة كانت تفجر زيارة قيس في القاهرة " فى مصاحبة قيس لمصر هنالك وفد رفيع من الجيش التونسي ممثل في جنرال وظباط وتم الاتصال بهم في مكان البعثة بوفد استخباراتي إيماراتي سعودي ودحلان بتنسيق مصري لكن الجنرال التونسي رفض الجلوس معهم ورفض اللقاء وبعدها اتصل الجنرال بقيس سعيد ليخبره بذلك ثم أعاد الوفد الاستخبراتي
الايماراتي السعودي الدحلاني للقاء الضباط التونسيون فرفضوا كل الضباط الجلوس معهم وتم كذلك اعلام قيس وفي المرة الثالثة رفض الجنرال اللقاء مرة أخرى وعندها تم تهديد الجنرال من طرف نادية عكاشة بإستقالته ...
وحسب المواطن سيقع اكتشاف هذه الحادثة في تونس بعد ان سيقوم الجنرال بكتابة تقرير.
والله اعلم

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 09h 07m |           
ما اخيب هالمنظر وقتاش يقدم للمحاكمة بتهمة قتل الإنسان



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