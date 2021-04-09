   Abdelwahab - الظلم ده كان ليه  

غرامة مالية لرئيسة وزراء النرويج لخرقها إجراءات الحظر الصحي

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 12:53 قراءة: 0 د, 28 ث
فرض رئيس الشرطة بالعاصمة النرويجية أوسلو ، اليوم الجمعة غرامة مالية قدرها 20 ألف كرونة نرويجية أو 6460 دينار تونسي على رئيسة الحكومة النرويجية إرنا سولبرغ ، لانتهاكها بروتوكول الرعاية الصحية الذي فرضته هي نفسها منذ مدّة على الشعب النرويجي ...


وكانت الشرطة النرويجية فتحت تحقيقا الشهر الماضي بخصوص احتفال رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ بعيد ميلادها، الذي خرقت خلاله إجراءات الحظر الصحي الخاصة بكوفيد19.


وكان التلفزيون العمومي بالنرويج «ان ار كا» قد أورد أن السيدة سولبرغ وعائلتها اجتمعوا نهاية الشهر المنصرم للاحتفال بعيد ميلادها الستين، حيث تواجد 13 من أفراد عائلة رئيسة الوزراء ...

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