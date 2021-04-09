   Abdelwahab - الظلم ده كان ليه  

صورة اليوم: قيس سعيّد يقدّم للمشيشي والغنوشي الحل للأزمة السياسية "برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة"!!

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 11:24 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - نشرت الجمعة 9 أفريل، رئاسة الجمهورية مجموعة من الصور لموكب إحياء ذكرى عيد الشهداء في روضة السيجومي بحضور الرؤساء الثلاثة.

وأثار قيس سعيد مجددا موجة من التفاعلات بسبب ظهوره في احدى الصور وهو يعرض على كل من هشام المشيشي وراشد الغنوشي صورة كاريكاتورية يعود تاريخها إلى سنة 1936 نشرت في جريدة الشباب وضعها محمود بيرم التونسي" وفق بيان رئاسة الجمهورية.



ويبدو ان الرئيس أراد توجيه رسالة للمشيشي والغنوشي من خلال الصورة التي ظهر فيها طبيب وصيدلي بصدد معالجة أميرة وقد ظهر الطبيب وهو يحمل ورقة كتب فيها برلمان وطني محترم - وزارة كاملة مسؤولة"...قبل ان يقول للصيدلي " خضر لها هذا الدواء وهي تبرأ باذن الله".





Commentaires


12 de 12 commentaires pour l'article 223893

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 14h 01m |           
@lorenzo
ما ثماش طحان وبهيم كيفك إلٌي مازلت اتبع في هالمعتوه الشيعي المنافق

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 13h 55m |           
ما هذه التفاهات
هل صدرت الصورة عن رئاسة الجمهورية ام روضة اطفال
طبعا السيسي سيشبع ضحكا اليوم ينسيه كل م.اسيه في مصر

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 13h 38m |           
الاستقالة هي الحل لتهدا البلاد وتركز على استكمال الموسسات الديمقراطية واصلاح الاقتصاد...

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 13h 30m |           
يظهر الرئيس في صورة هادئة بداء يتعافى

Maximelinoss  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 13h 16m |           
اول الغيث قطرة
يا سيدي الحمد لله ك قبل سعيد الوقوف مع رئيس الحكومة ورئيس اليرلمان
هذه في حد ذاتها تطور كبير وخطوة الى الامام

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 12h 49m |           
كل مشاكل تونس تنتهي باستقالت هذا الرءيس ... الذي لا يتوانى عن المشاحنات في موكب خاشع لذكرى الشهداء ... الحمد لله انه كان امام سياسي ورءيس وزراء محترمين كانو على قدر المسؤولية وكانو فعلا رجال دولة ... يبدو انه يحب يعمل عركة كيف العركة اللي عملها في صلاة الجمعة ... سلوك سيء فيه استخفاف بشهداء الوطن اللي قتلتهم الدولة "الحامية" .... وفي كل يوم فضيحةجديدة

Observateur  (Canada)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 12h 46m |           
ما هذا؟ لم أصدق ما شاهدته

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 12h 25m |           
منوبة، منوبة، منوبة... فيسع، فيسع، فيسع
متى يعزل هاذالأبله الحقير؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل

Kamelnet  ()  |Vendredi 09 Avril 2021 à 11h 47m |           
كانك علي البرلمان المحترم ...كان الزغراطة واصحابها الي يرذلو فيه ...وكانك علي الوزارة المسؤولوة ...هاذاك الي نخبو عليه...مسوولة امام البرلمان موش وزير أول ينفء اوامر الريءس الي هو خارج الحكومة

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 11h 43m |           
قيس سعيد ياقاهرهم

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 11h 36m |           
رئيس فاضي شغل
Looooooooooooooooool

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 11h 28m |           
قمّة في التفوريخ......
كان يوم أغبر يوم انتخبناك



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