الولايات المتّحدة الأمريكيّة توجّه منشأتين متحرّكتين للعزل لفائدة مستشفى "المنجي سليم" بالمرسى

انتظم صباح اليوم الخميس 8 أفريل 2021 بالمستشفى الجامعي 'المنجي سليم" بالمرسى موكب تسلّم هبة أمريكيّة تتمثّل في منشأتين متحرّكتين (Tentes d’isolement à pression négative) للعزل تتّسع لثلاثين سرير أكسيجين لفائدة هذه المؤسّسة الاستشفائيّة.وأشرف على مراسم هذا الحفل وزير الصحّة فوزي مهدي بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس Donald Blome الذّي عبّر عن استعداد بلاده الدّائم لدعم جهود الحكومة التّونسيّة في مجابهة جائحة كوفيد 19.وخلال نقطة إعلاميّة أقيمت بالمناسبة، أوضح وزير الصحّة أنّ الدّولة عازمة على مواصلة الرّفع من الطاقة الاستشفائيّة للإحاطة بالمصابين بهذا الفيروس وذلك في سائر أنحاء البلاد، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحّية الوقائيّة والإقبال على التّسجيل في منظومة Evax للاستفادة من التّلقيح المضادّ لكوفيد 19.يذكر أن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس عن تسجيل 48 حالة وفاة و1951 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 8051 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9087 حالة وفاة و264994 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.