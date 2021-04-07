   Fairouz - يا طاير  

تسريب جديد لمايا القصوري يكشف دور سفير فرنسا في السياسة الداخلية

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 07:11 قراءة: 0 د, 45 ث
نشر الثلاثاء 6 افريل، النائب راشد الخياري، تسريبا جديدا لمايا القصوري تحت عنوان ....نواصل دك حصون الخونة...عملاء فرنسا.

وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ودور سفير فرنسا في السياسة التونسية وتعيين رئيس الحكومة.


و كشفت مايا القصوري خلال التسريب الجديد أنها حددت موعدا مع سفير فرنسا للقائه بعد زيارته لقصر قرطاج و ذلك للتشاور معها حول هوية رئيس الحكومة الذي سيخلف الفخفاخ، مبينة أنها رفضت إختيار خيام التركي (حزب التكتل) على رأس الحكومة و طلبت من السفير الفرنسي إختيار شخصية أخرى.

الاعلامي سمير الوافي علّق على الفيديو بالتدوينة التالية:
"تونس المنكوبة...سفير فرنسا عندو مرشح لرئاسة الحكومة التونسية هو خيام التركي قبل أن يفضلوا عليه الياس الفخفاخ...ومايا القصوري متاع فغانسا هي الراعية لتلك المصالح...
صدقت يا صافي سعيد ولم تكذب عليهم...!!!"

رابط الفيديو


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223768

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Avril 2021 à 08h 44m |           
اعلام العار قاعد يبرّد في الهدره قلّك سينورمال هذا ياقع في كل دوله !!!؟؟
كان جاء واحد من النهضة عمل هكه راهو عملوا انقلاب على الثوره

Ifrit  ()  |Mercredi 07 Avril 2021 à 08h 30m |           
Tous meme produit rached khiari, maya ksouri, Semi el wefi, safi said et milliers de tunisiens non-loyal à la patrie sont
devenus marchandises courante au plus offrants contre ce pauvre peuple ignorant. le plus malheureux c`est qu`un ambassadeur dont le pays, en perte de prestige international, et qui reve encore des temps de la colonisation puisse se comporter comme gouverneur ou résident colonial general faisant fi des us diplomatiques.
Pour ceux qui n`ont pas vécu la période de colonisation ils n`ont qu`a voir comment beaucoup de tunisiens se mettent à quatre devant pour une audiance à l`ambassade de france pour tout comprendre.



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