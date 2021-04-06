جوهر بن مبارك معلقا على تسريبات مايا القصوري: نبيل القروي و عبير موسي كانوا أدوات التنفيذ

علّق الثلاثاء 6 أفريل، جوهر بن مبارك مستشار رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ على التسريب الصوتي لمايا القصوري و الذي يظهر أنها كانت ضمن " الغرفة" التي أطاحت بإلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة وتعيين هشام المشيشي مكانه.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك إن مايا القصوري قد تحدثت في التسريب بضمير نحن وهو ما يدل على وجود أطراف أخرى ضمن المخطط".
وكشف جوهر بن مبارك أن كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيسة حزب الدستوري الحرّ عبير موسي كانوا أدوات لتنفيذ هذا المخطط.
وقال جوهر بن مبارك " نبيل القروي و حزب قلب تونس ليس بعيد عن "الغرفة" و له في كتلته اعضاء بارزين من "الاكاديمية" (الخليفي،طوبال، اللومي...)و انا على قناعة بان تنسيق مباشر كان يجري مع القروي لخلع "حكومة الثورة" و تنصيب حكومة "الطلبة" بقيادة "المضمون" المشيشي" (الطرف الاكثر تشبّث بالمشيشي اليوم هو القروي و حزبه".
وتابع جوهر بن مبارك " عبير موسي ليست بعيدة ايضا و لعبت دورها في العملية بالتنسيق و عملت على ارباك الغنوشي و تهديده المستمر بلوائح سحب الثقة ووضعته في زاوية الإرتهان لارادة القروي و كتلته في البرلمان بهدف دفعه الى ابتزاز الحكومة لتوسيع الحزام و تعويم الصيغة السياسية التي بنيت عليها ( صيغة انتخابات 2019) و بعد ذلك التعجيل باسقاطها".
وكان النائب راشد الخياري، نشر الثلاثاء 6 افريل، تسريبا جديدا يتعلق هذه المرة بالوجه الاعلامي المعروف مايا القصوري تحت عنوان حاكمات قرطاج في اشارة الي كل من القصوري ونادية عكاشة.
وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ووقوفها وراء اقالة الفخفاخ وتعيين هشام المشيشي خلفا له ليكون يد القصر في الحكومة.
وفي ما يلي التدوينة كاملة:
"قناعتي:
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك إن مايا القصوري قد تحدثت في التسريب بضمير نحن وهو ما يدل على وجود أطراف أخرى ضمن المخطط".
وكشف جوهر بن مبارك أن كل من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورئيسة حزب الدستوري الحرّ عبير موسي كانوا أدوات لتنفيذ هذا المخطط.
وقال جوهر بن مبارك " نبيل القروي و حزب قلب تونس ليس بعيد عن "الغرفة" و له في كتلته اعضاء بارزين من "الاكاديمية" (الخليفي،طوبال، اللومي...)و انا على قناعة بان تنسيق مباشر كان يجري مع القروي لخلع "حكومة الثورة" و تنصيب حكومة "الطلبة" بقيادة "المضمون" المشيشي" (الطرف الاكثر تشبّث بالمشيشي اليوم هو القروي و حزبه".
وتابع جوهر بن مبارك " عبير موسي ليست بعيدة ايضا و لعبت دورها في العملية بالتنسيق و عملت على ارباك الغنوشي و تهديده المستمر بلوائح سحب الثقة ووضعته في زاوية الإرتهان لارادة القروي و كتلته في البرلمان بهدف دفعه الى ابتزاز الحكومة لتوسيع الحزام و تعويم الصيغة السياسية التي بنيت عليها ( صيغة انتخابات 2019) و بعد ذلك التعجيل باسقاطها".
وكان النائب راشد الخياري، نشر الثلاثاء 6 افريل، تسريبا جديدا يتعلق هذه المرة بالوجه الاعلامي المعروف مايا القصوري تحت عنوان حاكمات قرطاج في اشارة الي كل من القصوري ونادية عكاشة.
وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ووقوفها وراء اقالة الفخفاخ وتعيين هشام المشيشي خلفا له ليكون يد القصر في الحكومة.
وفي ما يلي التدوينة كاملة:
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