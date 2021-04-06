   Malhoun - أش داك تمشي للزين  

تسريب جديد يكشف قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ودفعها نحو اقالة الفخفاخ وتعيين المشيشي

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 09:04 قراءة: 0 د, 18 ث
نشر الثلاثاء 6 افريل، النائب راشد الخياري، تسريبا جديدا يتعلق هذه المرة بالوجه الاعلامي المعروف مايا القصوري تحت عنوان حاكمات قرطاج في اشارة الي كل من القصوري ونادية عكاشة.

وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ووقوفها وراء اقالة الفخفاخ وتعيين هشام المشيشي خلفا له ليكون يد القصر في الحكومة.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 223701

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 06 Avril 2021 à 11h 18m |           
عجب !
حتى الكرونيكورات عندهم يشاركوا في السلطة مع قيس ؟؟؟

AlHawa  (Germany)  |Mardi 06 Avril 2021 à 10h 15m |           
@ أيمن الصماري_الصفحة الرسمية: الفخفاخ استقال و لم يقع إقالته و لا سحب الثقة منه، و من جهة أخرى جوهر بن مبارك الذي كان قريبا من الفخفاخ وقتها شهد أن الفخفاخ أجبر في القصر على الإستقالة، رغم رفضه ذلك هو فريقه في القصبة! و شهد على أمور من أفعال المافيا حدثت مع الفخفاخ! يبدوا أنك تفتقد لبعض المعلومات، و أتمنى أنك لست بصدد تجاهلها!

Ridha_E  (France)  |Mardi 06 Avril 2021 à 10h 12m |           
ملّا خبر ! و ملٌا نائب ! راك أصبحت ضُحكة و كَرَكُوز
سيّب عليك من الهذيان و حاول تُصدر مشروع قانون ينفع البلاد و العباد.

Devil  (France)  |Mardi 06 Avril 2021 à 09h 25m |           
L'ERE DES CLOWNS





En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 06 أفريل 2021 | 24 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:58 04:29
19°
 22° % 37 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-1019°-1017°-920°-1021°-13
  • Avoirs en devises
    21856,5

  • (5 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28675 DT        1$ =2,79895 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 avril)   1355,3 MDT