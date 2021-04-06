تسريب جديد يكشف قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ودفعها نحو اقالة الفخفاخ وتعيين المشيشي

نشر الثلاثاء 6 افريل، النائب راشد الخياري، تسريبا جديدا يتعلق هذه المرة بالوجه الاعلامي المعروف مايا القصوري تحت عنوان حاكمات قرطاج في اشارة الي كل من القصوري ونادية عكاشة.وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ووقوفها وراء اقالة الفخفاخ وتعيين هشام المشيشي خلفا له ليكون يد القصر في الحكومة.