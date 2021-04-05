مداهمات أمنية بين حلق الوادي وقرطاج تطيح ب7 عناصر اجرامية خطيرة

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج واعوان مركز الامن الوطني بقرطاج بيرصا واعوان مركز الامن الوطني بحلق الوادي واثر القيام بمداهمات ليلية من إيقاف 6 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم من اجل قضايا براكاجات واغتصاب وترويج مخدرات وسرقات .وقد تمكن اعوان الامن ايضا من ضبط نفر محل 3 مناشير تفتيش وتتعلق به بطاقة جلب قضائية أثر تورطه في عدة قضايا حق عام .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم.