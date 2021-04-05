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مداهمات أمنية بين حلق الوادي وقرطاج تطيح ب7 عناصر اجرامية خطيرة

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 10:27 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج واعوان مركز الامن الوطني بقرطاج بيرصا واعوان مركز الامن الوطني بحلق الوادي واثر القيام بمداهمات ليلية من إيقاف 6 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنهم من اجل قضايا براكاجات واغتصاب وترويج مخدرات وسرقات .

وقد تمكن اعوان الامن ايضا من ضبط نفر محل 3 مناشير تفتيش وتتعلق به بطاقة جلب قضائية أثر تورطه في عدة قضايا حق عام .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم.

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