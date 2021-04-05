صافي سعيد: القيادي في حركة الشعب فتحي بلحاج مخبر وعميل عينه السفير الفرنسي وزيرا في حكومة الفخفاخ

جدد الأحد 4 أفريل، صافي سعيد الحديث عن بعض قيادات حركة الشعب الذين تهجموا عليه على غرار فتحي بلحاج الذي نشر تدوينة مؤخرا وصفه فيها بالسارق والمرتزق.وصرخ الصافي سعيد غاضبا "شنوة سرقت يا عميل؟ أنا نعرفك عميل في باريس ومخبر عند الشرطة الفرنسية وعينه السفير الفرنسي في تونس وزيرا" في اشارة الي تعيينه وزيرا في حكومة الفخفاخ.