زغوان: اختيار قطعة أرض دولية تمسح 100 هكتار لإحداث منطقة صناعية بصوّاف (رئيس بلدية صوّاف)

اختار فريق مشترك ضمّ ممثلين عن مختلف المصالح الجهوية بولاية زغوان، خلال زيارة معاينة لمعتمدية صوّاف، اليوم الثلاثاء، قطعة أرض دولية تمسح 100 هكتار على مستوى الطريق الجهوية 131 لإحداث منطقة صناعية.



وقال الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صوّاف، عبد المجيد قويدري، في تصريح لوكالة "وات" إن مقترح الموقع نال إجماع كافة الأطراف الحاضرة والمتمثلة خاصة في أعضاء المجلس المحلي، وممثلي مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومندوبية الفلاحة، والإدارة الجهوية للتنمية، وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.





وأوضح أنّ مشروع المنطقة الصناعية، الذي مثّل مطلبا ملحّا لأهالي الجهة منذ سنة 2008، قد أُدرج ضمن مشاريع الجهة بمخطّط التنمية 2026 ـ 2030، مبرزا أن المصالح الفنية للبلدية ستنطلق بالتوازي مع إجراءات تخصيص قطعة الأرض، في القيام بالدراسات الأولية لإدراج قطعة الأرض المقترحة ضمن مثال التهيئة العمرانية كمدخر صناعي.



