Babnet   Latest update 21:17 Tunis

زغوان: اختيار قطعة أرض دولية تمسح 100 هكتار لإحداث منطقة صناعية بصوّاف (رئيس بلدية صوّاف)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 20:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
 اختار فريق مشترك ضمّ ممثلين عن مختلف المصالح الجهوية بولاية زغوان، خلال زيارة معاينة لمعتمدية صوّاف، اليوم الثلاثاء، قطعة أرض دولية تمسح 100 هكتار على مستوى الطريق الجهوية 131 لإحداث منطقة صناعية. 

وقال الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صوّاف، عبد المجيد قويدري، في تصريح لوكالة "وات" إن مقترح الموقع  نال إجماع كافة الأطراف الحاضرة والمتمثلة خاصة في أعضاء المجلس المحلي، وممثلي مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومندوبية الفلاحة، والإدارة الجهوية للتنمية، وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.

وأوضح أنّ مشروع المنطقة الصناعية، الذي مثّل مطلبا ملحّا لأهالي الجهة منذ سنة 2008، قد أُدرج ضمن مشاريع الجهة بمخطّط التنمية 2026 ـ 2030، مبرزا أن المصالح الفنية للبلدية ستنطلق بالتوازي مع إجراءات تخصيص قطعة الأرض، في القيام بالدراسات الأولية لإدراج قطعة الأرض المقترحة ضمن مثال التهيئة العمرانية كمدخر صناعي.

يشار إلى أن معاينة الموقع قد سبقه اجتماع التأم للغرض بمقر معتمدية صواف بإشراف معتمد المنطقة بالنيابة حمزة الرياحي .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318294


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet23°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
25°-14
25°-15
27°-15
27°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   769,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*