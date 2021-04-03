الشاهد: سأقاضي الزبيدي ورضا بالحاج ودليلة مصدق بسبب كذبة الانقلاب لكني لن أقاضي محمد الناصر

كشف رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد في حوار عبر قناة " قرطاج+" انه يملك تسجيلا لوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وهو يعترف بان ما حصل في ما عرف بالخميس الأسود ليس انقلابا.وقال يوسف الشاهد " هنالك ملف سيذهب الى القضاء ضد عبد الكريم الزبيدي وبعض الشخصيات السياسية والإعلامية مثل رضا بالحاج ودليلة مصدق".وتابع الشاهد " الزبيدي يتناسي دور حزب تحيا تونس في دعمه واليوم يأتينا " بلوبانة الانقلاب" مضيفا " فليذهب الى القضاء وليبرر موقفه".وقال يوسف الشاهد " عبد الكريم الزبيدي الذي كان وزير دفاع في فترة من الفترات أعلن بانه لا يعرف شيئا عن وضع البلاد متابعا " وزير دفاع لا يعرف ما يحصل في بلاده هذا لعب من الدولة".وأكد الشاهد ان علاقته بالزبيدي كانت جيدة لكن تم التغرير به مضيفا " سالته عن سبب ترشحه للرئاسة فاجاني انه تفاجئ بحجم دعمه في الفايسبوك فقرر الترشح".من جانب آخر قال يوسف الشاهد انه لن يقاضي رئيس البرلمان السابق محمد الناصر لكنه طالبه بالخروج الى الاعلام وتوضيح أهداف إصدار كتابه.يذكر أن مذكرات الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب محمد الناصر اثارت جدلا في الساحة السياسية بعد اقحامه اسم يوسف الشاهد و نواب و النهضة في ما قيل بالخميس الأسود .و كان قد تم يومها اي الخميس 27 جوان 2019، نقل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الى المستشفى العسكري. وذلك تزامنا مع حدوث عمليتين ارهابيتين في تونس العاصمة تمثلت الأولى في تفجير إرهابي في مدخل المدينة العتيقة باستخدام حزام ناسف استهدف دورية أمنية و استشهد اثرها عون أمن تابع للشرطة البلدية، والعملية الثانية استهدفت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني و باتت بالفشل بعد تصدي عون الامن للإرهابي .