وصول الشّحنة الأولى من لقاح Pfizzer-Biontech إلى تونس

باب نات -

تسلّمت وزارة الصحّة صباح اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 بمطار تونس قرطاج الدّولي شحنة من لقاح Pfizzer-Biontechالمضادّ لفيروس كوفيد 19 تشتمل على 84 ألف جرعة وهي الدّفعة الأولى من طلبيّة مليوني جرعة تمّ إبرامها في عقد شراء مباشر بين تونس ومخابرPfizzer .وفي كلمة لدى حضوره موكب وصول هذا اللّقاح، أكّد وزير الصحّة فوزي مهدي الذّي كان مرفوقا بسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس Donald Blome ، أنّ هذه الشّحنة التّي ستليها دفعات أخرى ستمكّن من التّسريع في نسق تلقيح المواطنين حسب الأولويات المحدّدة، داعيا إلى مزيد الإقبال على التّسجيل في منظومة Evax.ومن جانبه، هنّأَ السّفير الأمريكي السّلط التّونسيّة لتوفّقها في إبرام عقد مباشر مع مخبر Pfizzerرغم الضّغط الدّولي على قدراته الإنتاجيّة والتّرويجيّة لهذا اللّقاح، مشيرا إلى أنّ تونس تعدّ البلد الأوّل إفريقيّا الذّي نجح في إبرام عقد مباشر مع هذا المخبر.يذكر ان تونس كانت تسلمت 4 شحنات من لقاحات مضادة لكوفيد- 19، تمثلت أول شحنة في 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي لتتلقى بعدها 93600 جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك" الأمريكي الألماني ضمن مبادرة "كوفاكس" و200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني في اطار هبة مسندة من جمهورية الصين الشعبية.وكانت تونس تسلمت ليلة الخميس شحنة تضم 98 ألفا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا.