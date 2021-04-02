في قناة تونسنا: الفيلسوف يوسف الصديق يشتم الهنتاتي ويجدّد تأكيده على أن صلاة الجمعة ليست فرضا

نشبت الخميس 1 أفريل، مشادة كلامية بين الفيلسوف يوسف الصدّيق ومحمد الهنتاتي حول صلاة الجمعة التي جدّد الصديق تأكيده على أنها وخلافا للمتعارف عليه لدى المسلمين فهي ليست فرضا.وخلال استضافته في قناة تونسنا، شدّد الصديق على أن صلاة الجمعة اختيار معتبرا أن ما جاء في سورة الجمعة بخصوص صلاة الجمعة "اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة"، تركيب غريب "موش في يوم الجمعة من يوم الجمعة" معتبرا أن استعمال من غريب.وأضاف الصدّيق أن اختيار يوم الجمعة لصلاة الجمعة ليس وحيا كما يعتقد المسلمون بل هو ممارسة تاريخية من سيدنا محمّد موضّحا أنه اختار يوم الجمعة لأنه أراد استقطاب اليهود.من جانبه استغرب الهنتاتي تصريحات يوسف الصدّيق مشيرا إلى أن صلاة الجمعة فرض باجماع جميع علماء المسلمين حتى الطوائف الاسلامية ما بين الشيعة والسنة لم يختلفوا في ذلك وقال "هكذا هو يوسف الصديق دائما يأتي بأشياء لا أصل ولا فرع لها".وشدّد الهنتاتي على أن صلاة الجمعة فرض استنادا الي ما ورد في القرآن معتبرا أن ما جاء على لسان الصديق دليل على أنه لا يعتبر القرآن وحيا بل هو من تأليف وكلام جبريل.وعلّق الصديق قائلا "آنا قلت من تأليف جبريل؟؟ منين نعرفو أنا جبريل ؟؟ منين نعرفو؟".واحتدّ بعد ذلك النقاش بين الهنتاتي والصديق الذي قام بشتم الهنتاتي قبل أن يتم حذف هذه الشتائم باعتبار أن البرنامج مسجّل.