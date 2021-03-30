عبد الحميد الجلاصي: أتحمل المسؤولية السياسية عن حادثة باب سويقة وأعتذر للتونسيين

علّق القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، يوم الثلاثاء على التصريحات الأخيرة لكريم عبد السلام الذي كان من المنتمين لحركة النهضة والمشاركين في حادث باب سويقة سنة 1991 مثيرة للجدل.
وفي مداخلة على قناة التاسعة قال الجلاصي انه "من الطبيعي أن يتحدّث عنّي ويذكرني كريم عبد السلام في شهادته بخصوص الحادثة بما أنّني كنت قياديا في النهضة بين سنتني 1988 و1991"
واضاف "أنا أتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية لما حدث خلال تلك العملية واعتذر للتونسيين على ذلك".
وفي مداخلة على قناة التاسعة قال الجلاصي انه "من الطبيعي أن يتحدّث عنّي ويذكرني كريم عبد السلام في شهادته بخصوص الحادثة بما أنّني كنت قياديا في النهضة بين سنتني 1988 و1991"
واضاف "أنا أتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية لما حدث خلال تلك العملية واعتذر للتونسيين على ذلك".
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