   Abdelhalim - زي الهواء  

عبد الحميد الجلاصي: أتحمل المسؤولية السياسية عن حادثة باب سويقة وأعتذر للتونسيين

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 22:10 قراءة: 0 د, 27 ث
علّق القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، يوم الثلاثاء على التصريحات الأخيرة لكريم عبد السلام الذي كان من المنتمين لحركة النهضة والمشاركين في حادث باب سويقة سنة 1991 مثيرة للجدل.

وفي مداخلة على قناة التاسعة قال الجلاصي انه "من الطبيعي أن يتحدّث عنّي ويذكرني كريم عبد السلام في شهادته بخصوص الحادثة بما أنّني كنت قياديا في النهضة بين سنتني 1988 و1991"


واضاف "أنا أتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية لما حدث خلال تلك العملية واعتذر للتونسيين على ذلك".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223328



En continu

Toutes les news

الأربعاء 31 مارس 2021 | 18 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:11 18:43 15:57 12:30 06:07 04:38
13°
 20° % 88 :الرطــوبة
تونــس 11°
0.59 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1120°-1022°-1126°-1324°-15
  • Avoirs en devises
    21704,3

  • (30 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27942 DT        1$ =2,79783 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mars)   244,2 MDT