مدير عام التربية البدنية بوزارة الشباب: تم اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لامتحان اخر السنة في مادة التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا

أفاد المدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة، خالد الخياطي، اليوم الاثنين، أن وزارة الشباب والرياضة تواصل القيام برقمنة اختبارات آخر السنة لمادة التربية البدنية لتلاميذ البكالوريا، الذي انطلقت فيه خلال السنة الماضية، حيث تم، هذه السنة، مدّ جمبع رؤساء مراكز الاختبارات بالقائمات الإسمية للمترشحين تتضمن وجوبا اختياراتهم في رياضة ألعاب القوى (اختيارين من بين ثلاثة اختيارات).وتأتي هذه الخطوة وفق تصريح للخياطي، أدلى به لدى حضوره فعاليات اليوم الأول من امتحان آخر السنة في مادة التربية البدنية (بكالوريا2026) بملعب ألعاب القوى برادس، في إطار التنظيم اللوجيستي للاختبارات، على أن يتم استكمال هذا الاجراء السنة المقبلة حتى يتمكن التلميذ مستقبلا من إتمام الإجراءات المتعلقة بالاختبارات بمجرد الدخول الى الموقع الرسمي المخصص لذلك.ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها هذه السنة بالتنسيق مع وزارة التربية وخبراء وزارة الشؤون الاجتماعية إفراد ذوي الإعاقة باجراءات خاصة حيث تم تخصيص اختبارات محددة تراعي طبيعة الإعاقة بالنسبة لحاملي الإعاقة الذين يشكون من بتر في أحد الأطراف ووضع مقاييس التقييم، بهدف ضمان تكريس مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.وذكّر الخياطي أنه تم تخصيص 236 مركز اختبار، وتسخير 73 لجنة و2336 إطارًا للإشراف على سير الاختبارات، إلى جانب تعبئة 957 مؤسسة لضمان حسن تنظيم هذا الاستحقاق الوطني مشيرا إلى المجهود الذي قامت به المصالح المركزية والجهوية للوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية لتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير الاختبارات.ويذكر أنه قد أشرف، اليوم الاثنين، على فعاليات اليوم الأول من امتحان آخر السنة في مادة التربية البدنية (بكالوريا 2026)، بملعب ألعاب القوى برادس، كل من وزير التربية نور الدين النوري ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي رفقة والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. وتابعوا سير الاختبارات لدى مختلف اللجان ووقفوا على الاستعدادات اللوجيستية والبشرية التي تم تخصيصها لضمان السير الطبيعي لهذه الاختبارات.