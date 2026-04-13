مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، من بين محاور لقاء سفير تونس بالعراق مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 18:40
      
عقد سفير الجمهورية التونسية لدى العراق، شكري اللطيف، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية محمد علي اللامي، وذلك بمقر الهيئة ببغداد. وتناول الجانبان جهود البلدين في مجال مكافحة الفساد، وفرض أسس الحوكمة الرشيدة، واستعرضا تجربة كلٍّ من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتونس ونظيرتها العراقية في هذا المجال، حسب بلاغ نشرته المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجيّة.

وأفاد البلاغ بأنه تمّ التشديد على ضرورة وضع إطار قانوني لتنظيم العلاقات بين الهيئتين، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات في المجال الرقابي، فضلا عن التطرق إلى جهود البلدين لاسترجاع الأموال المنهوبة، مع التأكيد على ضرورة إزالة المعوّقات التي تعترض استردادها، والدعوة إلى تكثيف التعاون الدولي في هذا السياق.


وناقش الجانبان إمكانية إبرام مذكرة تفاهم في هذا مجال، مؤكدين أهمية عقد الشراكات ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودورها في المساعدة القانونية في ملف تسليم المطلوبين واسترداد الأصول المهربة، حسب البلاغ.
