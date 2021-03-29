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رئيس الجمهورية يستقبل عدد من أساتذة القانون

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 19:59 قراءة: 0 د, 36 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 29 مارس 2021، كلّ من أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، وصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.


وتمّ التركيز، وفق نفس البلاغ, على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223251

Cartaginois2011  ()  |Lundi 29 Mars 2021 à 20h 08m |           
و.....جهة قرطاج هل هي جهة فلاحية؟



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