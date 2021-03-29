هيكل المكي: الصافي سعيد مكلف بمهمة لدى النهضة لتشويه حركة الشعب

قال الاثنين 29 مارس، النائب عن حركة الشعب هيكل المكي ان النائب صافي سعيد مكلف بمهمة لدى حركة النهضة لتشويه حركة الشعب.
واضاف المكي خلال استضافته على امواج اذاعة الديوان بأن "الصافي سعيد أصبح مستشارا لدى راشد الغنوشي ويحاضر في الأجزاء الجامعية في اتحاد علماء المسلمين".
كما اتهم هيكل المكي النائب راشد الخياري بأنه أيضا مكلف من طرف حركة النهضة لتشويه التيار الديمقراطي.
وتأتي تصريحات المكي تعليقا على التسجيلات التي نشرها الخياري لمحمد عمار وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات .
وقال صافي سعيد "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".
واضاف المكي خلال استضافته على امواج اذاعة الديوان بأن "الصافي سعيد أصبح مستشارا لدى راشد الغنوشي ويحاضر في الأجزاء الجامعية في اتحاد علماء المسلمين".
كما اتهم هيكل المكي النائب راشد الخياري بأنه أيضا مكلف من طرف حركة النهضة لتشويه التيار الديمقراطي.
وتأتي تصريحات المكي تعليقا على التسجيلات التي نشرها الخياري لمحمد عمار وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات .
وقال صافي سعيد "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".
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