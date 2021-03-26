محامي سواغ مان يكشف حقيقة ما يروّج بشأن منوّبه

باب نات - تداولت اليوم بعض مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك خبرا مفاده ان مغني الراب سواغ مان حوكم ب10 سنوات سجنا ،وللتثبت من الخبر اتصلنا بمحاميه الاستاذ الطيب بن الصادق نفى ذلك وبين أنه سينظر القضاء في ملفه خلال الاسبوع المقبل .



وللاشارة فان سواغ مان موقوف على ذمة قضية انهم فيها بتبييض الاموال وهو محال عليها امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة كما تعلقت به قضايا أخرى محال فيها بحالة سراح وجهت له فيها تهمة التحيل.



