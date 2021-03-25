دعم التعاون بين تونس وإيطاليا في المجال الصحي

إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الخميس 25 مارس 2021 جلسة عمل ضمت أعضاء عددا من سامي إطارات الوزارة يتقدّمهم الدكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحة ووفد من المجمع الإستشفائي الإيطالي (San Donato) الذي يزور تونس في نطاق برنامج التعاون القائم مع عدد من المؤسسات الإستشفائيّة الجامعية التونسية.
كما تطرقت المحادثات إلى بحث السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية التونسية في مجال تبادل التجارب والخبرات في الإختصاصات الطبية الدقيقة على غرار جراحة قلب الأطفال وإنعاش الأطفال وطب الولدان.
كما تطرقت المحادثات إلى بحث السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية التونسية في مجال تبادل التجارب والخبرات في الإختصاصات الطبية الدقيقة على غرار جراحة قلب الأطفال وإنعاش الأطفال وطب الولدان.
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