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دعم التعاون بين تونس وإيطاليا في المجال الصحي

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 20:08 قراءة: 0 د, 25 ث
إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الخميس 25 مارس 2021 جلسة عمل ضمت أعضاء عددا من سامي إطارات الوزارة يتقدّمهم الدكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحة ووفد من المجمع الإستشفائي الإيطالي (San Donato) الذي يزور تونس في نطاق برنامج التعاون القائم مع عدد من المؤسسات الإستشفائيّة الجامعية التونسية.

كما تطرقت المحادثات إلى بحث السبل الكفيلة بمزيد تطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية التونسية في مجال تبادل التجارب والخبرات في الإختصاصات الطبية الدقيقة على غرار جراحة قلب الأطفال وإنعاش الأطفال وطب الولدان.


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