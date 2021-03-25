وزارة التجارة... جلسة متابعة لمحور تأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات تحت الإشراف، خاصة بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة

الجانب التّنظيمي والمؤسّساتي:

في إطار متابعة التقدّم في محور تأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، التأمت بتاريخ الأربعاء، 24 مارس 2021، جلسة عمل موسّعة، خصّصت للسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة، بإشراف الوزير، محمّد بوسعيد، وبحضور ممثّلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجامع المهنية والغرفة الوطنية لتجّار الجملة وغرفة وكلاء بيع الخضر والغلال والأسماك بسوق الجملة.وبعد تقديم عرض في الغرض ومناقشته تمّت المصادقة على جميع مكوّنات برنامج تأهيل وإعادة هيكلة السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة والمتمثّلة بالأساس في:• مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة في إطار تحديث وتحيين آليات العمل تماشيا مع التنقيحات المحدثة في مجال تسيير وحوكمة التصرف في المنشآت العمومية ومواكبة التطورات في مجال الجودة والرقمنة،• مراجعة النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة وذلك تماشيا مع الرؤية الاستشرافية الرامية إلى تطوير وتعصير السوق،• مراجعة النظام الداخلي والنصوص المنظّمة للسّوق وذلك في إطار ضمان حقوق المؤسسة وكلّ المتدخلين وتأمين شفافية المعاملات التجارية،الجانب الإستثماري:• فضاءات ومنتجات جديدة:• فضاء جديد لبيع الخضر والغلال• فضاء جديد لبيع منتجات الصّيد البحري• فضاء لبيع التّوابل والبقول والفواكه الجافّة• فضاء لبيع المنتجات البيولوجيّة• فضاء لبيع البذور والمشاتل والنّباتات والأسمدة والأدوية الفلاحيّة• فضاء لبيع "Les produits de terroir"• فضاء لتحويل المنتجات الفلاحيّة• خدمات جديدة:• محطّة لتنظيف المصطبّات ووسائل الفّ البلاستيكيّة• فضاء للتّصنيف والتّعليب• بوّابة رقميّة للبيع عن بعد• فضاء لنقل البضائع• تعميم نظام البيوعات بالشّركة لفائدة بقيّة أسواق الجملةكما يشمل برنامج تأهيل وإعادة الهيكلة تركيز باب ثاني للسوق وما يتطلّبه من أشغال خارجيّة على مستوى الطّرقات والمحوّلات لضمان سهولة النّفاذ إلى السّوق وانسياب الحركة داخلها وكذلك الإنطلاق في استغلال محطّة تثمين النّفايات.وشدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمّد بوسعيد، خلال هذه الجلسة على ضرورة الارتقاء بدور السّوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة إلى قطب اقتصادي نموذجي يضاهي الأسواق العالمية الكبرى وذلك من خلال تأهيل البنية الأساسية الحالية وتركيز تجهيزات عصرية مطابقة للمواصفات الفنية في القطاع وعلى التّسريع بتكليف مكتب دراسات تُعهد إليه مهمّة إعداد التّصوّر النّهائي لمخطّط التّمويل حتّى يتسنّى الشّروع في الإنجاز في أقرب الآجال.يُذكر أنّ الشّركة التّونسيّة لأسواق الجملة قد أُحدثت بتاريخ 04 ديسمبر 1980 وتمّ افتتاح السّوق ذات المصلحة الوطنيّة ببئر القصعة يوم 17 ديسمبر 1984 وهي تمسح 55 هكتارا يتمّ حاليّا استغلال 35 منها (6 أجنحة للخضر والغلال وجناح للأسماك) وبالتّالي تتوفّر على رصيد عقّاري في حدود 25 هكتارا. وقد أُدرجت الشّركة بالبورصة الماليّة بتاريخ 25 مارس 1999 وتُعتبر أكبر قاعدة تجاريّة للمنتوجات الفلاحيّة الطّازجة تُزوّد بالأساس إقليم تونس الكبرى وعديد ولايات الجمهوريّة.