   Khouri - قل القصائد  

رئيس الجمهورية يعرب عن استعداده للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 19:28 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، نزار يعيش، وزير المالية السابق.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تولّى نزار يعيش تقديم عرض مفصّل حول وضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وتقدّم بمقترحات عملية وتصوّر متكامل لحلول وإصلاحات من شأنها المساعدة على الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.


كما أطلع نزار يعيش رئيس الجمهورية على منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة تُمكّن من طرح هذه التصوّرات وغيرها في إطار حوار وطني.

وأعرب رئيس الدولة عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يُمكّن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي ثمّ تتمّ صياغتها لاحقا من قبل مختصين في كافة المجالات على المستويين الجهوي والوطني للتوصّل إلى مخرجات متناغمة ومتناسقة.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن الأمر يتعلّق بمخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب، وعلى ضرورة أن تتوفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعا من هذه الأزمة والانطلاق نحو أفق أرحب ومستقبل أفضل يجني ثماره الجميع على قدم المساواة.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 222951

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 21h 29m |           
@BenMoussa (Tunisia)
هذه المرة أجبت على الأربعة؟

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 21h 27m |           
الحكومة الموازية تعمل في العلن... والببّغاء يراجع درسهة و"يمغض" في نفس الّبانة
حسبنا الله ونعم الوكسل

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 21h 09m |           
هذا مشروع جماهيرية: لا نواب شعب ولا برلمان ولا حكومة ولا هيآت وطنية
او هو فصل دراسي استاذ يدرس وطلاب يستمعون ينجح منهم من حفظ ما قاله الاستاذ ولم يعارضه
خسئت الافكار السخيفة والنفوس المريضة
والعزة والكرامة للشعب ولو كره الفاسقون والمتآمرون



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