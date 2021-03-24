   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

الخبيرة في تعدد الزوجات، فاطمة المسدي: السلاح الذي تم استعماله في عملية باردو تم توزيعه في مقر النهضة

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 11:31 قراءة: 0 د, 58 ث
جدّدت الثلاثاء 23 مارس، النائبة السابقة فاطمة المسدي تأكيدها على عدم اعترافها بنتائج الانتخابات وبالبرلمان الحالي كما وجهت اتهاماتها لحركة النهضة من خلال الحديث عن الجهاز السري والعلاقة بالارهاب والتسفير.

وقالت المسدي ان عددا من قيادات حركة النهضة خانوا الدولة وسيحاسبون وأن رئيس الحكومة السابق تواطأ مع النهضة في التغطية على ملف الأمن الموازي والجهاز السري.


وأفادت بأن حركة النهضة وجهازها السري مورّط في عملية باردو الارهابية وأن السلاح الذي تم استعماله في عملية باردو تم توزيعه في حركة النهضة.

وفي سياق اخر تحدّثت المسدي عن عدد من نواب ائتلاف الكرامة وصرحت بأنها لا تعترف بهم كنواب معتبرة أن محمّد العفاس مكانه السجن وليس البرلمان وقالت ان سيف مخلوف لا علاقة له بالثورة واتّهمته بالفساد.

وأثارت تصريحات المسدي موجة من التفاعلات الساخرة على اعتبار أن المسدي تسعى في كل مرّة للعودة الي الظهور الاعلامي والمشهد السياسي بتصريحات مثيرة.

وعلّق بعض النشطاء بالقول "فاطمة المسدي خبيرة في تعدد الزوجات وجهاد النكاح" مذكرين بأن المسدي كانت أول من روّج اشاعة زواج ليلي بن علي من شيخ سعودي كما روّجت اشاعة زواج الفنانة التونسية درة زروق على أساس انها زوجة ثانية ووصفت زواجها بجهاد النكاح.





Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 222916

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 14h 00m |           
@Sly
الله لايشفيها

Aziz75  (France)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 12h 26m |           
مبدئيا،ينبغي لك رسكلة في الأمور السياسية. إنت و الزغراطة،عبارة على إبن آوى يعوي في الربع الخالي. لا من يسمعكما أو يعيركم أي أدنى إنتباه. الشكارة و البحر

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 11h 54m |           
ملي فضحوها مع راجل في القهوة في الليل ...معادش تعقل

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 11h 46m |           
ربي يشفيها... ويصبر راجلها على هذه البلوة

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 11h 45m |           



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