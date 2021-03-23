سامية عبو لموسي: في عهدكم المرأة تهانت وتضربت وراضية النصراوي ابرز مثال

باب نات -

عبّرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلتها في البرلمان عن رفضها لممارسات كتلة الدستوري الحر وقالت ان حديث رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وانصارها حول اهانة المراة في البرلمان على خلفية ما حدث من تشنج الاسبوع الماضي يعيدها الى فترة التجمعيين.وقالت سامية عبو " في عهد عبير موسي والتجمع المنحل المراة اهينت وابرز مثال المحامية راضية النصراوي التي تعاني من نتائج تلك الهرسلة والاعتداءات المتكررة". وأضافت سامية عبو " في عهد موسي تم اقتحام منزلي والاعتداء على ابنتي وتخويفها من عصابات التجمع".يذكر أن أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تعطلت اليوم الثلاثاء بسبب تشبث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالتدخل في نقاط نظام ، وإحداثها "لحالة من الهرج" داخل قاعة الجلسة، ورفعت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي الجلسة وذلك بطلب من الكتل.