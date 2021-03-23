تونس: 18020 شخصا تلقوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا

تتواصل الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا ليومها العاشر على التوالي في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.ووفق بلاغ للوزارة بلغ عدد المسجّلين على منظومة Evax 642318 فيما بلغ عدد المطعّمين بالجرعة الأولى للقاح 18020 شخصا وذلك بإعتبار الـ5524 شخص الذين تلقّوا التلقيح بتاريخ الإثنين 21 مارس 2021.وبالإضافة إلى مهنيّي الصحة، يتواصل اليوم تطعيم الفئة المستهدفة كأولويّة أولى والتي تشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق.وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض...