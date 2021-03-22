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فرقة الحرس الديواني بسبيطلة تحجز بضائع مهربة بقيمة 550 ألف دينار

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 09:52 قراءة: 0 د, 27 ث
تمكنت فرقة الحرس الديواني بسبيطلة من ولاية القصرين خلال عمليتين منفصلتين من إحباط تهريب بضائع استهلاكية مختلفة بقيمة 550 ألف دينار.

ووفق بلاغ للديوانة , قامت دورية أولى بضبط شاحنة ثقيلة محملة بحوالي 340 كيس من الملابس المستعملة المهربة بلغت قيمتها الجملية 240 ألف دينار.


وفي السياق ذاته قامت دورية ثانية تابعة لنفس الفرقة بحجز كميات هامة من البضائع الإستهلاكية تتمثل في مواد كهرومنزلية ومواد لحام صحي محملة على متن شاحنة ثقيلة على مستوى مدخل ولاية القصرين، و قد تم تحرير محضر حجز للبضائع المهربة التي بلغت قيمتها 310 ألف دينار.

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