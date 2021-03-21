إيقاف ايمن العلوي و قياديين أخرين من حزب الوطد

تم مساء يوم امس 20 مارس2021 ايقاف عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الموحد ايمن العلوي واكرم التليلي وغيث المرواني أعضاء اللجنة المركزية امام مقر سكناهم بباردو.ووفق بلاغ للحزب تم اقتيادهم إلى مركز باردو والاحتفاظ بهم دون السماح لمحاميهم بالحضور اثناء الاستماع اليهم.ووفق مصادر باب نات كان سبب الايقاف الهرج وهضم جانب موظف ...وأدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ''بشدة عملية الإيقاف معتبرا ذلك تماديا خطيرا من قبل بعض الأوساط الامنية التي اصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الامنية في حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الاخيرة'' وفق نص البيان. وطالب ''بالاطلاق الفوري لسراح الموقوفين''.