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إيقاف ايمن العلوي و قياديين أخرين من حزب الوطد

Publié le Dimanche 21 Mars 2021 - 09:13 قراءة: 0 د, 30 ث
تم مساء يوم امس 20 مارس2021 ايقاف عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الموحد ايمن العلوي واكرم التليلي وغيث المرواني أعضاء اللجنة المركزية امام مقر سكناهم بباردو.
ووفق بلاغ للحزب تم اقتيادهم إلى مركز باردو والاحتفاظ بهم دون السماح لمحاميهم بالحضور اثناء الاستماع اليهم.

ووفق مصادر باب نات كان سبب الايقاف الهرج وهضم جانب موظف ...


وأدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ''بشدة عملية الإيقاف معتبرا ذلك تماديا خطيرا من قبل بعض الأوساط الامنية التي اصبحت تستهدف الحزب ومناضليه وقياداته لوقوفهم ضد التجاوزات الامنية في حق شباب تونس طيلة الاحتجاجات الاخيرة'' وفق نص البيان. وطالب ''بالاطلاق الفوري لسراح الموقوفين''.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222730

BenMoussa  ()  |Dimanche 21 Mars 2021 à 10h 26m |           
الوطد يحتج على ايقاف بعض اعضائه دون النظر لما اسداه من خدمات امنية طيلة عهد المخلوع

Karimyousef  (France)  |Dimanche 21 Mars 2021 à 09h 33m |           
الوطد اشتهر دائما بعلاقاته المشبوهة. هل المسالة لها علاقة بمسائل أمنية. ارجو ان نعرف الحقيقة في اقرب وقت



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