سهام العيادي تعلن عن المشاريع الشبابية والرياضية بولاية تطاوين

بقطاع الرياضة :

على اثر مختلف الزيارات الميدانية التي قامت بها وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي و على إشرافها على المجلس الجهوي للشباب والرياضة بولاية تطاوين بحضور والي الجهة عادل الورغي والإطارات الجهوية والمحلية وإطارات الوزارة ورؤساء الجمعيات الرياضية تم اقرار ما يلي :✔️تهيئة دار الشباب بالصمار بكلفة 350 أد مع الإسراع بالقيام بالدراسة✔️الإذن بإعادة تهيئة جناح الإقامة القديم بمركب الشباب المغاربي سنة 2022 بكلفة 400 أد✔️ادراج المركب الشبابي المغاربي ضمن مؤسسات الجيل الثاني بتهيئته بكلفة 20 أد وتجهيزه بكلفة 150 أد✔️الإذن بتوفير تجهيزات لدار الشباب بتطاوين والمستلزمات اللوجستية لمركز الإصطياف بالدويرات واصدار قرار بفتحه في احسن الآجال بعد الحصول على القبول الوقتي.✅ملعب نجيب الخطاب :✔️الإسراع بإعادة التعشيب بكلفة 500 أد وسيتم فتح طلب العروض للإنجاز بتاريخ 24 مارس 2021 على أن تنطلق الأشغال في أسرع وقت ليكون ملعب نجيب الخطاب جاهزا قبل بداية الموسم الرياضي الجديد .✔️الإسراع بإعادة تهيئة حجرات الملابس لملعب نجيب الخطاب بكلفة 400 أد على ان يكون طلب العروض بداية شهر ماي 2021✔️الإذن بإنجاز الملعب الفرعي بملعب نجيب الخطاب بكلفة 500 أد ( الوزارة 250 أد والولاية 250 أد )✔️اعادة تهيئة حجرة البث التلفزي والإذاعي بملعب نجيب الخطاب من قبل بلدية تطاوين✔️الإسراع بطلب العروض قبل نهاية شهر مارس 2021 للمضمار الإصطناعي بملعب نجيب الخطاب علما أنه تم تخصيص اعتمادات للإنجاز في حدود 3.5 م د✅ملعب عبد الحكيم المقدميني✔️الإذن بإعادة تعشيب الملعب خلال سنة 2022 بكلفة 500 أد وتخصيص 1.1 م د لبناء حجرات الملابس والمدارج سنة 2021✅ملعب محمد بوغنيم بغمراسن✔️الإذن بتهيئة مدخل ملعب محمد بوغنيم بغمراسن بكلفة 100 أد وتوفير بنك للإحتياطيين وصيانة الإنارة✅الصمار:✔️انجاز ملعب كرة قدم مصغّرة بكلفة 200 أد والتسريع في انهاء أشغال المدارج بكلفة 600 أ.د واعادة صيانة حجرات الملابس وبنك للإحطياطيين بكلفة 20 ألف دينارا بالملعب البلدي بالصمار.✅ملعب بني مهيرة✔️الإذن بإنطلاق الدراسة للملعب بكلفة 100 أد مع برمجة اعتمادات أشغال في حدود 1600 أد✅ملعب رمادة✔️ادراج بناء مدارج بملعب رمادة ضمن مشروع المخطط القادم بكلفة 600 أد✅المسبح البلدي✔️التسريع بإستغلال المسبح البلدي مع تعهد الوزارة بتوفير السبورة اللامعة✅ جمعيات الرقبة وبئر الأحمر للكرة الحديدية✔️الإذن بإحداث ملعب للكرة الحديدية بالرقبة وملعب للكرة الحديدية ببئر الأحمر✅تمكين جمعيات الجهة من منح مالية بمبلغ جملي قدره 110 أ.د .