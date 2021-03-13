رئيس الحكومة يهنّئ المنفي بمناسبة نيل الحكومة الليبية ثقة البرلمان

اتّصل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم السبت 13 مارس 2021، هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وهنأه بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي.ونوّه هشام مشيشي برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا معربا عن أمله في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في ذات السياق على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.