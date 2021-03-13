راشد الخياري: ما نملكه من حقائق صادمة ستسقط كل أقنعتهم

قال النائب المستقل بالبرلمان راشد الخياري إنه قد وضع حياته على المحك في سبيل كشف تآمر على الوطن، وتابع قائلا 'عسى أن يصحو ضمير ساكن قرطاج بعد هذه الفضائح التي نكشفها تباعا رغم حجم الضغوط التي نتعرض لها لمنع النشر'.وأكد الخياري في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أن 'ما نملكه من حقائق صادمة ستسقط كل أقنعتهم ولن ينفعهم الاستباق أو التبرير'، وتابع أن الأضواء اشتعلت في الغرف المظلمة'.من ناحية أخرى نشر سيف الدين مخلوف تدوينة على صفحته الرسمية في فايسبوك، طالب فيها بحماية النائبين راشد الخياري ومعاذ بن ضياف اللذين يتعرضنان إلى ضغوطات كبيرة لتحوزهما تسجيلات خطيرةوأضاف مخلوف في نص التدوينة أن النائبين راشد الخياري ومعاذ بن ضياف يتعرضان لضغوط حتى لا يكشفا كنز التسجيلات التي يملكانها والتي تكشف الوجه الحقيقي للغرف الانقلابية المظلمة لبعض قيادات التيار وعبير موسي وقيس سعيدوحسب مخلوف فإن هذه التسجيلات تتضمن معطيات خطيرة جدا حول ما يحاك للبلاد سرا وباستعمال أدوات الدولةوقال رئيس ائتلاف الكرامة إن والسلطات مطالبة بتحمّل مسؤولية سلامتهما الجسدية